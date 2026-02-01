என் மலர்
துலாம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
துலாம்
தடைகள் தகரும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் லாப அதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து நான்காம் இடமான சுக ஸ்தானத்தில் இணைந்திருப்பது துலாம் ராசிக்கு அபரிமிதமான சுப பலன்களை வழங்கும் அமைப்பாகும். வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். அன்றாட செயல்களில் நிலவிய தடை தாமதங்கள் அகலும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். கடனால் கவலை, கணவன் மனைவி பிரிவினை அல்லது வழக்கு, பிரச்சினைகள் முற்றிலும் நீங்கும். பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
குல தெய்வ அனுகிரகத்தால் தடுமாற்றங்கள் அகன்று எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தின் மூலம் சமுதாய அங்கீகாரம் உயரும். சித்தப்பா மற்றும் மூத்த சகோதரருடன் பூர்வீக சொத்து தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை நடக்கும். இந்த வாரத்தில் வீட்டுக்கடன், தொழில் விரிவாக்க கடன் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பெண்களுக்கு தந்தையின் பூர்வீக வீடு, சொத்துக்கள் கிடைக்கும். திடீர் எதிர்பாராத பணவரவால் தேவைகள் அனைத்தும் நிறைவு பெறும் என்பதால் பயப்படத் தேவையில்லை. முருகனுக்கு சந்தன அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406