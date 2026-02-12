என் மலர்
துலாம்
2026 மாசி மாத ராசிபலன்
துலாம் ராசி நேயர்களே!
துலாம் ராசியின் அதிபதி சுக்ரன் 6ம் இடத்தில் உச்சம் பெற்று சனியுடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். நீண்ட கால திட்டங்களும் லட்சியங்களும் நிறைவேறும். சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரமாக அமையும். கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும். உள்நாட்டு பணம், வெளிநாட்டு பணம் உங்கள் கையில் தாராளமாக புழங்கும். லௌகீக உலகில் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து இன்பங்களும் வந்து சேரும். பங்குதாரர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் அகலும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் உண்டாகும்.
சிலருக்கு புதிய நான்கு சக்ர வாகனங்கள் சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். ஒப்பந்த அடிப்படை பணிக்கு வெளியூர் சென்றவர்கள் பூர்வீகம் திரும்புவார்கள். கருத்து வேறுபாட்டால் முதியோர் இல்லம் சென்ற தாய், தந்தை இல்லம் திரும்புவார்கள். பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டினரால் ஏற்பட்ட இன்னல்கள் குறையத் துவங்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. திருமண முயற்சி பலிதமாகும். சிலருக்கு காதல் திருமணம் நடக்கும். தந்தை வழி சுற்றத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடு அகலும். அனைத்து பிரிவினருக்கும் அவரவர் தேவைக்கு ஏற்ற அரசின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சில சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். புகழ் அந்தஸ்து கவுரவம் கிடைக்கும். சிறிய முயற்சியில் பெரிய தடைகள் தகறும். பூர்வீகம் சொத்து தொடர்பான மன சஞ்சலம் தீரும் காலம் வந்து விட்டது. கவுரவப் பதவிகள் கிடைக்கும். புத்திர பிராப்தம் சித்திக்கும். அதிர்ஷ்ட பொருள், பணம், நகை, உபரி வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்க ஆசை வரும். செளக்கியமும், சுகமும், நோய் நிவர்த்தியும் உண்டாகும். முறையான உடல் ஆரோக்கியத்தை காக்க முழு உடல் பரிசோதனை அவசியம். மனதில் நிரம்பி வழிந்த துக்கங்கள் விலகும். வீடு மாற்றம், ஊர் மாற்றம் போன்ற நல்ல விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். தலைமைப்பதவி தேடி வரும். உயர் கல்வியில் மேன்மை உண்டாகும். கல்லூரி அரியர்ஸ் பாடத்தை எழுதி முடிக்க ஏற்ற காலம். சுருக்கமாக அனைத்து சங்கடங்களும் விலகி நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
பொருளாதாரம்
குறைந்த வட்டிக்கு நீண்ட காலத் தவணையில் கடன் கிடைக்கும். பிறருக்கு பரிதாபப்பட்டு ஜாமீன் போடக்கூடாது. எதிர்பாராத சில விரயங்கள் ஏற்பட்டாலும் குருவால் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். எதிர்பார்த்ததை விட லாபம் பணவரவு கூடுதலாகக் கிடைக்கும். பாக்கிய குருவால் அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமான யோகங்கள் உண்டாகலாம். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் அதிர்ஷ்ட பொருள் வரவு மனதை மகிழ்விக்கும். தாராள தன வரவால் குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சி நிலவும். திருமணம், குழந்தை பேறு, வீடு, வாகன யோகம், பொன், பொருள் சேர்க்கை என பல்வேறு பாக்கிய பலன்கள் நடக்கும்.பட்ட கடனும், நோயும் தீரும் காலம் வந்துவிட்டது.
உத்தியோகஸ்தர்கள்
முன்னோர்களின் நல்லாசிகள் புண்ணிய பலனாக கவசமாக காத்து நிற்கும் நேரம். மனதில் தெளிவுடன். செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் எதிர்காலம் வளமாக மாறும். மறைமுக எதிர்ப்புகளையும் சூழ்ச்சிகளையும் போட்டிகளையும் வெற்றி கொள்வீர்கள். சிலருக்கு தடைப்பட்ட பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு போன்ற பலன்கள் கிடைக்கும். அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் 'தனி வருமானம் 'மகிழ்ச்சியை தரும். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு தொடர்பான வேலை வாய்ப்புகளில் சாதகமான செய்திகள் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் மிகச் சிறப்பாகச் செய்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். அரசு வேலை, வெளிநாட்டு வேலை முயற்சி வெற்றி தரும்.
பெண்கள்
சாதிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். புண்ணிய பலன்கள் நடக்கும். மன வலிமை அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் திருமணத்திற்கு நாள் குறிக்கலாம். வீடு கிரக பிரவேசத்திற்கு தயாராகுவீர்கள். சுப செலவிற்கு எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து பண உதவி கிடைக்கும். கடனால் கவலை, கணவன் மனைவி பிரிவினை அல்லது வழக்கு, பிரச்சனைகள் முற்றிலும் நீங்கும்.சிலருக்கு புதிய மனை வீடு வாங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்கள், அழகு, ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வார்கள்.
சூரிய கிரகணம்
மாசி 5 (17.2.2026)ல் நடக்கப் போகும் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது. துலாம் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சூரிய கிரகணம் நடக்கப்போகிறது. பூர்வீகம் குலதெய்வம் குழந்தை அதிர்ஷ்டம் காதல் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வத்தை குறைப்பது நல்லது. ஆன்மீக குருமார்களின் ஆசீர்வாதம் பெறுவது நன்னடத்தையுடன் நடந்து கொள்வது சிந்தித்து செயல்படுவது உங்களை உயர்வான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். சுய முடிவு எடுப்பதில் தடுமாற்றம் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கல் மற்றும் முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை.
பேராசையின் காரணமாக தவறான செயலில் ஈடுபடாத வரை ராகு கேதுக்களால் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது. வட்டி தொழில், சீட்டுக் கம்பெனி, ஏலச்சீட்டு, பைனான்ஸ் போன்று பெரிய அளவில் பணம் புரளும் தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்த பணம் வசூலாகுவதில் தடை, முறையற்ற ஆவணங்களால் வம்பு, வழக்கு, பஞ்சாயத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய எதிர்பாலின நட்பால் சில அசவுகரியம் உண்டாகலாம். எளிதில் ஜீரணமாகக் கூடிய சத்தான உணவை சாப்பிட வேண்டும்.
சந்திர கிரகணம்
மாசி 19ம் தேதி (3.3.2026) அன்று சந்திர கிரகணம் நடக்கப் போகிறது. இது பகுதி சந்திர கிரகணமாக இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தெரியும். துலாம் ராசிக்கு 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் சந்திர கிரகணம் நடக்கிறது. தொழில் ஸ்தான அதிபதி சந்திரன் 11ம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் கிரகணம் அடைகிறார். அதிர்ஷ்டம் தொடர்பான செயல்களில் ஆர்வத்தை குறைக்க வேண்டும். குலதெய்வ வழிபாடு கோடி குற்றங்களை நிவர்த்தி செய்யும்.
பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை தவிர்க்கவும். குழந்தைகளை உங்களின் சொந்தப் பொறுப்பில் கண்காணிக்க வேண்டும். காதல் விவகாரங்கள் அவமானத்தை ஏற்படுத்தலாம். கால்நடை வளர்ப்பவர்கள், விவசாயிகள், பண்ணையாளர்கள் ஆதாயமான பலன் பெறுவார்கள். எளிதில் ஜீரணமாக கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல் நல்லது. அன்று போரிங் போடுதல் கிணறு வெட்டுதல் ஆகியவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். தாயையும் தாய்வயதில் உள்ளவர்களை மதிப்பதும் ஆசீர்வாதம் பெறுவதும் இன்னல்களை நீக்கும்.
பரிகாரம்
மாசி மாதம் சிவராத்திரி அன்று விரதம் இருந்து சிவ வழிபாடு செய்வதால் தளர்வில்லாத வளர்ச்சி உண்டாகும். மன உளைச்சல் நீங்கி நிம்மதி கிடைக்கும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406