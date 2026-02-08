என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
சிம்மம்
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய காலம். ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் சஞ்சரிப்பதால் தெளிவாக திட்டமிட்டு செயல்பட முடியாத நிலை இருக்கும். சிலருக்கு வேலை மாற்றம், வீடு மாற்றம், தொழில் மாற்றம், ஊர் மாற்றம் போன்றவைகள் ஏற்படலாம். வேலை பளு கூடும். எளிமையாக முடிய வேண்டிய வேலைகள் இழுபறியாகும். பிறரை நம்பி ஒப்படைத்த செயல்களால் விரோதம் உண்டாகும். கூட்டுக் குடும்பம், கூட்டுத் தொழிலில் பிரிவினை உண்டாகும். தொழில் சார்ந்த துறையில் உங்களின் புதிய முயற்சிகளில் தடை உண்டாகலாம்.
சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள் இழுபறியாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சி கைகூடும். முன் கோபத்தைக் குறைத்து நிதானமாக செயல்படவும். கணவன், மனைவி உறவில் அன்பு மிளிரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்ப உறவுகளிடம் தேவையற்ற பேச்சை தவிர்க்க வேண்டும். தொழில் நிமித்தமாக பிரிந்த தம்பதியினர் சேர்ந்து வாழ்வார்கள். சனிக்கிழமை ஸ்ரீ காலபைரவரை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406