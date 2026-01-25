என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
சிம்மம்
உள்ளம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடைபெறும் வாரம். லாப ஸ்தானத்தில் 5,8ம் அதிபதியான குரு சஞ்சரிப்பதால் திட்டமிட்ட காரியங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். பணிபுரியும் பெண்களின் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த அரசு உத்தியோகம் இப்பொழுது கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. திருப்தியான நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். விற்க முடியாமல் கிடந்த சொத்துக்கள் விற்கும். ஒரு பெரும் பணம் சொத்து விற்பனையில் கிடைக்கும். பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும். ஆரோக்கிய தொல்லை அகன்று மருத்துவ செலவு குறையும். 25.1.2026 அன்று பகல் 1.36 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பணம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக தொழிலில் அதிக முதலீடு செய்யக் கூடாது. தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் உடலும் ஆன்மாவும் உள்ளமும் குளிரும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406