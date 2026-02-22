என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
சிம்மம்
வாழ்க்கைத் தரம் உயரும் வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், ராகுவுடன் இணைந்து தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார். பல விதமான மாற்றங்கள், ஏற்றங்கள் ஏற்படும். நல்ல வேகமும், விவேகமும் உண்டாகும். பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறையும். எதிர்பாராத தன லாபம் பொருட்சேர்க்கை உண்டாகும். எதையும் சமாளித்து நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். பணவரவில் இருந்த தடை, தாமதம் சீராகும். பணப் பற்றாக்குறைகள் அகலும். எவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவருக்கும் பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
மூத்த சகோதரருடன் நல்லிணக்கம் உண்டாகும். சிலருக்கு பூர்வீகச் சொத்து விற்பனை முலம் பெரும் பணம் கிடைக்கும். தொழில் நிமித்தமாக வெளியூரில் வசித்தவர்கள் விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைத்து குடும்பத்துடன் இணையக் கூடிய அற்புதமான காலம். அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருந்த நோய்கள் சாதாரண வைத்தியத்தில் குணமாகும். திருமண வயதில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சீரும் சிறப்புமாக திருமணம் செய்து முடிப்பீர்கள். அம்பிகையை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: