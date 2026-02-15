என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
விவேகத்துடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் ராகுவுடன் இணைந்து கிரகணம் அடைகிறார். சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். பிறரை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் காலதாமதம் ஏற்படுவதால் தன் கையே தனக்கு உதவி என்று உணர்வீர்கள். உண்ண உறங்க நேரமின்றி உழைப்பீர்கள். சிலர் உத்தியோக நிமித்தமாக குடும்பத்தை விட்டு விலகி வேறு இடத்தில் வாழும் சூழ்நிலை உண்டாகும். வழக்குகளை வாபஸ் பெறுவீர்கள். மத்தியஸ்தர்கள் முன்னிலையில் பேசி தீர்க்கப்படும்.
கொடுத்த பணம் வசூலாகும். சிலருக்கு திடீர் பண வரவு அல்லது கடன் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையால் ஆதாயம் உண்டாகும். வீடு, வாகன பராமரிப்பிற்காக சிறு தொகை செலவிட நேரும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு அமையும். 19.2.2026 பகல் 3 மணி முதல் 21.2.2026 அன்று இரவு 7.07 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் உங்கள் பேச்சை மற்றவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதால் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். கோட்ச்சார கிரகங்கள் சுமாராக இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து சிவ வழிபாடு செய்யவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406