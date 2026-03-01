என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
சிம்மம்
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். சிம்ம ராசியில் பூரம் நட்சத்திரத்தில் சந்திர கிரகணம் நடக்க உள்ளது. விரயாதிபதி சந்திரன் கேதுவுடன் இணைவதால் கடன், நோய், எதிரி சார்ந்த பாதிப்புகள் வரலாம். தவிர்க்க முடியாத கடுமையான உடல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அன்று வைத்தியம் செய்யலாம். சுய வைத்தியம். சுயமாக மருந்து எடுத்துக் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். எடுக்கும் காரியங்கள் முயற்சிகளில் தடை தாமதங்கள் இருக்கும்.
சுய கட்டுப்பாடு மிக அவசியம். திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும். மனதின் எண்ண ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. பெண்கள் வீட்டிற்கு தெரியாமல், நகை சீட்டு, ஏலச் சீட்டு கட்டுவதை தவிர்த்து அரசுடைமை வங்கிகளில் உபரி பணத்தை சேமிக்க வேண்டும். தற்பெருமையான பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும். தடைபட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான சூழல் ஏற்படும். மற்றவர்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். சந்திர கிரகணத்தன்று மன வளர்ச்சியற்றவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவுவது நல்லது.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406