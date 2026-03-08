Live
      சிம்மம்

      வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை

      சிம்மம்

      சுறுசுறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் செயல்படும் வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் சம சப்தம ஸ்தானத்தில் ராகுவுடன் இணைந்து ராசியை பார்க்கிறார். எதிர்கொள்ளும் காரியங்களில் வெற்றியும் முன்னேற்றமும் உறுதி. இல்லத்தில் சுப நிகழ்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பெண்களுக்கு வேலையில் விரும்பிய சலுகைகள் கிடைக்கும்.

      அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு தலைமையிட ஆதரவு உண்டு. தொழில் மாற்றம் செய்யும் சிந்தனை அதிகரிக்கும். சிலருக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தூக்கமின்மை, மன சஞ்சலம் உண்டாகலாம். மனதில் இருக்கும் ரகசியங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். பூர்வீகச் சொத்தை விற்று புதியசொத்துகள் வாங்கும் சிந்தனை உருவாகும்.

      சிலர் அசையாச் சொத்தை அடமானம் வைத்து தொழிலுக்கு பயன்படுத்துவீர்கள். எதிர்பாராத செலவுகள் தோன்றும். கொடுக்கல் வாங்கலில் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. திருமண வயதினருக்கு காலதாமதத் திருமணம் நல்லது. தினமும் சிவபுராணம் படித்து சிவனை வழிபடவும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

