      வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை

      சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் 4,9-ம் அதிபதி செவ்வாயுடன் ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் இணைந்திருக்கிறார். பெரியளவு முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. யாருக்கும் பணம் பொருள் இவற்றிற்கு ஜாமீன் போடக்கூடாது. பங்குச் சந்தை முதலீடுகளில் மிகவும் கவனம் தேவை. பூர்வீக சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஒத்தி வைக்கவும். கடன்கள் மற்றும் மீது கவனம் தேவை. தொழில் மற்றும் குடும்ப ரகசியங்களை வெளி நபர்களிடம் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். தொழில் ரீதியான முன்னேற்றமும் இருக்கும்.

      தர்ம காரியங்கள் செய்து மகிழ்வீர்கள். அஷ்டமச் சனியின் காலம் என்பதால் எதைச் செய்தாலும் ஒரு முறைக்கு பல முறை யோசித்து செய்யவும். கோட்ச்சார கிரகங்கள் சுமாராக இருந்தாலும் வாழும் கலையை உணர்ந்த உங்களை எந்த வினையும் பாதிக்காது. திருமணத்திற்கு ஏற்ற காலம் அல்ல. தம்பதிகளிடம் ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்கும். சிலருக்கு கண், காது சார்ந்த பிரச்சினைக்கு மருத்துவம் செய்ய நேரும். முருகனுக்கு மஞ்சள் அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

