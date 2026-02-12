என் மலர்
சிம்மம்
2026 மாசி மாத ராசிபலன்
எதிலும் முதன்மையான சிம்ம ராசியினரே!
பிறக்கப் போகும் மாசி மாதத்தில் ராசி அதிபதி சூரியன் சம சப்தமஸ்தானத்தில் உள்ள ராகுவுடன் இணைந்து கிரகண தோஷம் ஏற்பட போகிறது. இது சற்று சுமாரான மாதம் என்பதால் செயல்பாடுகளில் கட்டுப்பாடுகள் தேவை. இந்த காலகட்டத்தில் ஏதேனும் போட்டி பந்தயங்களில் கலந்து கொண்டால் வெற்றி நிச்சயம். ராகு கேது மற்றும் கிரகண தோஷ தாக்கத்தை இறை வழிபாட்டால் குறைக்க முடியும். பணவரவு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். உடல் நிலை சீராகும். ஸ்திர சொத்துக்கள் சேரும். சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புத்திரர்கள் வழியில் மனமகிழும் சம்பவங்கள் நடைபெறும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். வம்பு, வழக்குகள் சாதகமாகும். பெயர், புகழ் அந்தஸ்து உயரும். கவுரவப் பதவிகள், குல தெய்வ அனுகிரகம் கிடைக்கும்.
அவசரத் தேவைக்கு அருகில் உள்ள நகைக் கடையில் அடமானம் வைக்காமல் வங்கியை பயன்படுத்த வேண்டும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். பேச்சுகளில் பொறுமை அவசியம். வாழ்க்கையை பாதிக்கும் முக்கிய முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும். முன் கோபத்தை குறைத்துக் கொண்டு பொறுமையாக இருக்கவும். முறையான திட்டமிடுதலும், நேர்மையும், இறை நம்பிக்கையும் இருந்தால் எத்தகைய கிரகப் பெயர்ச்சியாலும் உங்களை அசைக்க முடியாது.
எனவே நம்பிக்கை மிக முக்கியம். கோட்ச்சாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத காரணத்தால் எந்த விசயத்திற்கும் கோர்ட், கேஸ், போலீஸ் ஸ்டேசன் செல்லாமல் பேசி சமரசமாக பிரச்சனைய முடிப்பது புத்திசாலித்தனம். அரசுக்கு விரோதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு அரசுக்கு அபராதம் கட்டும் சூழல் ஏற்படும் என்பதால் கவனம் தேவை. மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஏற்பட்ட தடைகள் தாமதங்கள் அகலும். புதிய அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். சகோதர உறவுகளால் மன சஞ்சலங்கள் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் அதிகமாகும். சுய ஜாதக தசா புக்தி சாதகம் அறிந்து செயல்பட வேண்டும்.
சிலருக்கு காதல் கலப்பு திருமணம் நடக்கலாம். சிற்றின்ப நாட்டம் அதிகரிக்கும். வேற்று மொழி கற்பதில் ஆர்வம் உண்டாகும். ராகு தசா மற்றும் கேது தசா நடப்பவர்கள் கண்டிப்பாக சுய ஜாதகத்தை பரிசீலிக்க வேண்டும். ஒரு சிலருக்கு ஜோதிடம், மாந்தரீகம் கற்க ஆர்வம் மிகும். தியானம் பழகி மனதை கட்டுப்படுத்த முயல்வீர்கள்.
பொருளாதாரம்
தன வரவுகளில் இருந்துவந்த நெருக்கடிகள் மறையும். குடும்பத் தேவைகள் நிறைவேறும். விலகிச் சென்ற உறவுகள் விரும்பி வருவார்கள். பொருளாதார சிக்கல்கள் குறையும். நடக்குமா? நடக்காதா என கேள்விக்குறியாக இருந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் மனதிற்கு இனிய முறையில் திருப்பு முனையாக மாறும். எதிர்பார்த்த வங்கிக் கடன்கள் கிடைக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். பணம் பல வழிகளில் வந்து பையை நிரப்பும். சேமிப்புகள், முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கையில் பணம் தாராளமாக புழங்கும். வரவுக்கு மீறிய சுப செலவும் இருக்கும். குறுக்கு வழி வருமானத்திற்கு ஆசைப்பட்டு தவறான போன் தகவலை நம்பி அக்கவுண்ட் நம்பரை யாருக்கும் தரக்கூடாது.
உத்தியோகஸ்தர்கள்
உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சிறிய பதவி உயர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கண் துடைப்பிற்கான பதவி உயர்வே தவிர பிரயோஜனம் எதுவும் இருக்காது. வேலைப் பளு அதிகமாக இருக்கும். வேலை பார்த்த இடத்தில் ஏற்பட்ட வீண் பழிகள் அகலும். உங்களை தவறாக வழி நடத்திய கெட்ட நண்பர்கள் விட்டு விலகுவார்கள். ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் சீராகும். வேலையின்மையால் பிறரின் வெறுப்பிற்கு ஆளாகியவர்களுக்கு கவுரமான வேலை கிடைக்கும். உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம் இருக்காது. இரண்டு நபர்களுக்கான வேலை செய்து ஒரு நபரின் சம்பளத்தை பெற நேரும். பனிச்சுமை காரணமாக விருப்ப ஓய்வு பெற வாய்ப்பு உள்ளது. சிலர் ஆன்லைனில் வேலை பார்த்துக் கொடுத்த பிறகு உரிய சம்பளம் கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைவார்கள்.
பெண்கள்
பெண்களுக்கு உடல் உபாதைகள் அகலும். பலருக்கு வாழ்வில் எதிர்பாராத நல்ல சம்பவங்களும் திருப்பு முனையும் உண்டாகும். கணவனின் அன்பு, அனுசரனைக் காக ஏங்கிய சிம்ம ராசிப் பெண்களுக்கு நல்ல காலம் பிறந்து விட்டது. கூட்டுக் குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு மாமியார், நாத்தனார் டார்ச்சர் குறையும். பண வரவில் இருந்த தடை தாமதம் விலகும். பொருளாதார முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்ட தொகை கிடைக்கும். கஷ்டத்தையும், நஷ்டத்தையும் தந்த உடன் பிறந்த சகோதரரின் நடத்தையில் சிறு மாற்றம் உண்டாகும். விற்க முடியாமல் இழுபறியாக கிடந்த பூர்வீகச் சொத்துக்கள் நல்ல விலைக்கு விற்கும்.
சூரிய கிரகணம்:
மாசி 5 (17.2.2026)ல் நடக்கப் போகும் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது. துக்கங்களும் துயரங்களும் நீங்கும் இதுவரை நிலவிய மன சஞ்சலம், நோய் தாக்கம் குருவின் பார்வையில் கட்டுப்படும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சிந்திக்காமல் செயல்பட்டவர்கள் சற்று கவனத்துடன் செயல்பட துவங்குவார்கள். வேலைப்பளு குறைந்து வருமானம் அதிகரிக்கும். இளைய மனைவியால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் குறையும். தவறான போனை நம்பி சேமிப்பில் உள்ள பணத்தை இழக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனம் தேவை. சிலர் அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து எந்திரம், மந்திரம், தந்திரம் என அலைந்து மிகுதியான பொருள் விரயத்தை விலை கொடுத்து வாங்குவார்கள். சிலர் செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் புத்திர பாக்கியம் அடைவார்கள்.
சந்திர கிரகணம்
மாசி 19ம் தேதி (3.3.2026) அன்று சந்திர கிரகணம் நடக்கப் போகிறது. இது பகுதி சந்திர கிரகணமாக இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தெரியும். சிம்ம ராசியில் சந்திர கிரகணம் நடக்கப் போகிறது. விரயாதிபதி சந்திரன் கேதுவுடன் இணைவதால் கடன் நோய் எதிரி சார்ந்த பாதிப்புகள் வரலாம். தவிர்க்க முடியாத கடுமையான உடல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அன்று வைத்தியம் செய்யலாம். சுய வைத்தியம். சுயமாக மருந்து எடுத்துக் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். கடன் வாங்குவது, கடன் கொடுப்பது, பெரிய பணப் பரிவர்த்தனைகளை தவிர்ப்பது நல்லது. எடுக்கும் காரியங்கள் முயற்சிகளில் தடை தாமதங்கள் இருக்கும். சுயக் கட்டுப்பாடு மிக அவசியம். திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும். மனதின் எண்ண ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. மன வளர்ச்சியற்றவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவுவது நல்லது.
பரிகாரம்
மாசி மாதம் சிவராத்திரி அன்று விரதம் இருந்து சிவ வழிபாடு செய்வதால் பொருளாதார தேவைகள் நிறைவு பெறும். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் ஏற்படும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406