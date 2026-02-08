என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
மிதுனம்
திடீர் திருப்பங்கள் உண்டாகும் வாரம். ராசியில் உள்ள ஜென்ம குரு பகவான் வெகு விரைவில் வக்கிர நிவர்த்தி அடையப் போகிறார். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். பேச்சாற்றலால் லாபம் சம்பாதிக்க முயல்வீர்கள். பற்றாக்குறை பட்ஜெட் உபரி பட்ஜெட்டாகும். உறவினர் பகை அகலும். வியாபாரம், தொழிலில் இருந்த மந்த நிலைமாறும். பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவோடு புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சியில் வெற்றி உண்டாகும். ஊடகங்களில் பணிபுரிபவர்களின் தனித் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணி நிரந்தரமாகும்.
சம்பள உயர்வுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சிலருக்கு விருப்ப திருமணம் நடக்கலாம். பெண்களின் முயற்சிக்கு கணவரின் ஆதரவும், உதவியும் கிடைக்கும். திருமணத்தடை அகலும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு பூர்வீகம் வந்து செல்வதில் நிலவிய தடை, தாமதம் அகலும். தினமும் சிவபுராணம் படிக்க தொல்லைகள், மனக் கவலைகள் அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
ஐ.ஆனந்தி