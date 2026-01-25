என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
காரிய சித்தி உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் முயற்சி ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். மறைந்த புதன் நிறைந்த பலனை வழங்குவார். வாக்கு உண்மை உண்டாகும். பேச்சை மூலதனமாகக் கொண்டவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும். பற்றாக்குறை வருமானத்தால் கவலை அடைந்தவர்களுக்கு உபரி வருமானம் கிடைக்கும். உங்கள் செயல்பாட்டில் மற்றவர்களின் குறுக்கீடு இருக்காது. குடும்பத்தில் நிலவிய பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும்.
பணிபுரியும் இடத்தில் திறமைக்கேற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தற்காலிக பணியில் உள்ளவர்களுக்கு பணி நிரந்தரமாகும். தொழிலில் அபிவிருத்தி உண்டாகும். கடன் சுமை குறையும்.பொருளாதார நிலை உயரும். முன்னோர்களின் சொத்து பாகப் பிரிவினையில் முறையான பங்கீடு கிடைக்கும். முன்னோர்கள் வழிபாட்டிற்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் தடைபட்ட வீடு கட்டும் பணி துரிதமாகும். வீட்டில் சுப காரியப் பேச்சு வார்த்தை நடைபெறும். எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எளிதில் கைகூடும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் கடன், நோய், எதிரி சார்ந்த பாதிப்புகள் அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406