என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
பாக்கிய பலம் அதிகரிக்கும் வாரம். இந்த வாரத்தில் ராசி அதிபதி புதன் வக்கிரகதியில் செல்ல இருக்கிறார். எனினும் ராசியில் நிற்கும் குருவின் பலத்தால் உங்களுடைய பணிகளை விரைவாகவும் வேகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள். மிக மிக சிறப்பான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். தொட்டது எல்லாம் துலங்கும். ஜனவசியம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். தன வரவுகள் திருப்தியாக இருக்கும். அடமான நகைகள், சொத்துக்கள் மீண்டு வரும். குல தெய்வப் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும்.
இஷ்ட தெய்வ அனுகிரகம் உண்டாகும். தொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். சிலருக்கு சிறு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். சிலர் வீட்டை புதுப்பிப்பார்கள். வட்டிக்கு வட்டி கட்டி மீள முடியாத கடன் பிரச்சினைகள் கூட தீரும். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட மனக் கவலை அகலும். புதன் கிழமை பசுவிற்கு அகத்திக் கீரை வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406