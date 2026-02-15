என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
மிதுனம்
நல்ல சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்தில் சூரியன் சுக்கிரன் ராகுவுடன் இணைந்து உள்ளார். முயற்சிகளில் ஏற்பட்ட தளர்ச்சிகள் அகலும். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் கூடும். பெருந்தன்மையாக செயலபட்டு செல்வாக்கை அதிகரிப்பீர்கள். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் விவேகம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை தவிர்க்கவும். தொழில் அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகள் ஈடேறும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். வேலையாட்களிடம் நிதானம் வேண்டும். 17.2.2026 அன்று காலை 9.06 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். வெளியூர் பயணங்கள் தவிர்க்கவும். பெரிய பண பரிவர்த்தனைகளை ஒத்தி வைப்பது நல்லது. ஆடம்பரமான சிந்தனைகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக செயல்பட வேண்டும். அமாவாசை அன்று பச்சை பயிறுதானம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406