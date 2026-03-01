என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
மிதுனம்
திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் 9-ம்மிடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் வக்ர கதியில் குரு பார்வையில் சஞ்சரிக்கிறார். எந்த ஒரு செயலும் தொடங்கும் முன்பு தயக்கம் ஏற்பட்டு பின்னர் தெளிவு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் என்னைத் தேடி வருமா என அதிர்ஷ்டத்தைத் தேடி காலம் தள்ளுவீர்கள். சிலருக்கு விபரீத ராஜ யோகம் உண்டாகும். சிலர் தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேற நேரும்.
மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வியில் ஏற்பட்ட தடைகள் அகலும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வயோதிகர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி சுயமாக மருந்து சாப்பிடக்கூடாது. அலுவலகத்தில் உற்சாகமான சூழ்நிலை இருக்கும். பணியில் சக ஊழியர்கள் உதவி செய்வார்கள். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் போது முக்கிய பத்திரங்களை படித்துப் பார்ப்பது அவசியம். சந்திர கிரகணத்தன்று பச்சை பயிறு தானம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406