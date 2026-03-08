என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
வெற்றிகரமான வாரம். ராசிக்கு ஒன்பதா மிடத்தில் உள்ள கிரக சேர்க்கை சில நன்மைகளையும் சில தீமைகளையும் ஏற்படுத்தலாம். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். மன அமைதி கூடும். வளர்ச்சிக்கான பாதை தென்படும். முக்கிய தேவைகளுக்கு பண வரவு இருக்கும். விரும்பிய கடன் தொகை கிடைக்கும். காழ்ப்புணர்ச்சியால், தவறான புரிதலால் பிரிந்த குடும்ப உறவுகள் உங்களை புரிந்து கொள்வார்கள்.
தந்தை மற்றும் தந்தை வழி உறவுகளை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நேரமாகும். பெண்களுக்கு கணவரின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவால் மகழ்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். முன்னோர்களுக்கு முறையான பித்ருக் கடன் தீர்க்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
பிள்ளைகளின் திருமணம், வளைகாப்பு, பெற்றோர்களின் மணிவிழா என வீட்டில் தொடர் சுப நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். 14.3.2026 அன்று காலை 9.33 மணிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தேவையற்ற பேச்சை தவிர்க்கவும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் ஆத்ம பலம் கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406