என் மலர்
மிதுனம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
மிதுனம்
பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு சென்று ராகுவுடன் இணைந்து குரு பார்வை பெறுகிறார். தெளிவான முடிவு எடுக்கும் தன்மையும் ஞாபக சக்தியும் கூடும். குடும்பத்தில் நிலவிய பிணக்குகள் நீங்கும். புதிய தொழில் சார்ந்த சிந்தனைகள் உருவாகும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பணிபுரியும் இடங்களில் ஏற்பட்ட அவப்பெயர் விலகும். பெண்களுக்கு சிறு தொழில், சுய தொழில் செய்யும் ஆர்வம் அதிகமாகும். விண்ணப்பித்த அரசு வேலை கிடைக்கும். மறைமுக வருமானம் பெருகும். வாடகை வீட்டில் வாழ்ந்தவர்கள் சொந்த வீடு வாங்கி குடியேறுவார்கள்.
கடந்த கால வம்பு வழக்குகளின் தீர்ப்பு சாதகமாகும். பிள்ளைகளின் திருமணத்திற்கு சீர்வரிசைகள் வாங்குவீர்கள். யாருக்கும் ஜாமீன் போடக்கூடாது. பெரிய பண பரிவர்த்தனைக்கான முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக வைத்திருக்க வேண்டும். நோயால் கடனால் ஏற்பட்ட கவலைகள் குறையும். ஆயுள் பலம் உண்டு. முருகனுக்கு இளநீர் அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
