      மிதுனம்

      இன்றைய ராசிபலன் - 19 ஜனவரி 2026

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். ஆதாயமில்லாத அலைச்சல்கள் உண்டு. கூட்டாளிகளிடம் விழிப்புணர்ச்சி தேவை.

