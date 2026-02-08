என் மலர்
மகரம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
மகரம்
அறிவாற்றல் பெருகும் வாரம். ராசியில் நிலவிய கிரக சேர்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. வார இறுதியில் செவ்வாய் மட்டும் ராசியில் சஞ்சரிப்பார். பிற மாத கிரகங்கள் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமான பணிகளைக் கூட சுலபமாக முடித்து நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். தொழில் வியாபாரத்தில் நிலவிய பிரச்சினைகள் விலகி வளர்ச்சி கிட்டும். சிலருக்கு தொழில் கடன் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் உதவியால் அடமானச் சொத்து நகைகளை மீட்பீர்கள்.
பூர்வீக சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் சிறு மன சஞ்சலத்திற்குப் பிறகு சாதகமாகும். உங்களைச் சுற்றி இருப்பவர்களில் உண்மையாக இருப்பவர்கள் யார்? பகடைக்காயாக பயன்படுத்து பவர் யார்? என்ற அனுபவ உண்மை புரியும். இறை பணிகளில் ஈடுபாடுகள் ஆர்வம் எழும். வழக்குகளில் வெற்றி பெறும் சூட்சுமத்தை அறிவீர்கள். வெளிநாட்டு குடியுரிமை கிடைப்பதில் நிலவிய தடை தாமதங்கள் அகலும். மருத்துவத்தில் நோய் கட்டுப்படும். சிலருக்கு வீண் விரயங்களும் இருக்கும். ராஜ அலங்கார முருகனை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406