மகரம்
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
மகரம்
லட்சியங்களும் கனவுகளும் நிறைவேறும் வாரம். ராசியில் ராசிக்கு 9ம் அதிபதியான புதனும் 10ம் அதிபதியான சுக்கிரனும் சேர்ந்து நிற்பது தர்மகர்மாதிபதி யோகமாகும். சொத்துக்களாலும் சொந்தங்களாலும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் தீரும். விலகிச் சென்ற உறவுகள் நட்பு பாராட்டுவார்கள். உறவினர் பகை அகலும். தைரியம், தெம்பு அதிகமாகும். பூர்வீகம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் சாதகமாகும். தம்பதிகளின் இல்லறம் நல்லறமாகும். திருமணத் தடை அகலும். புத்திர பிராப்தம் உண்டாகும். உடல் நிலை தேறும்.
அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடப்பெயர்ச்சி கிடைக்கும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி சார்ந்த தொழில்களில் முன்னேற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும். மனதிற்கு பிடித்த இடத்திற்கு வீடு மாற்றம் செய்வீர்கள். வருமானம் நன்றாக இருக்கும். பணத்திற்காக பிறரை அண்டிப் பிழைத்த நிலைமாறும். குல தெய்வ அனுகிரகம் கிடைக்கும். ஆன்மீகம் சம்பந்தமான சுற்றுப் பயணம் செய்வீர்கள். புனித தலங்களை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406