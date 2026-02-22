வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை

Live
      பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டாகும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரித்த உச்ச செவ்வாய் தன ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் மகிழ்ச்சி தரும். அடமான நகைகள் மீண்டு வரும். வாடகைக்கு போகாமல் இருந்த அசையாச் சொத்துக்களுக்கு புதிய வாடகைதாரர் கிடைப்பார்கள். அசையாச் சொத்துகளின் மதிப்பு உயரும். திருமணத் தடை அகலும். காதல் திருமணம் முயற்சி வெற்றி தரும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியம் சீராகும். உயர் அதிகரிகளின் பாராட்டுதல்கள் மகிழ்ச்சி தரும். தொழிலில் இருந்த பிரச்சினைகள் குறையும்.

      உண்ண, உறங்க நேரம் இல்லாமல் உழைக்க நேரும். தொழிலில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்வீர்கள். தந்தையின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஒரு சிலர் மனைவி பெயரில் வீடு, நிலம் வாங்கலாம். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். எல்லாம் முறையாக நடந்தாலும் எதிர்காலம் பற்றிய பயமும் அவ்வப்போது வந்து மறையும். குலதெய்வத்திடம் ஒரு முக்கிய கோரிக்கை வைப்பீர்கள். தினமும் சிவபுராணம் படிப்பதால் அமோகமான மாற்றங்கள் உண்டாகும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

