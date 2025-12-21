Live
      முகப்பு » ராசிபலன்மகரம்மகரம் - வார பலன்கள்

      மகரம்

      வார ராசிபலன் 21.12.2025 முதல் 27.12.2025 வரை

      21.12.2025 முதல் 27.12.2025 வரை

      மகரம்

      முன்னேற்றம் உண்டாகும் வாரம். முயற்சி ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சனி சஞ்சரிப்பதால் திறமைகளை வெளிக்காட்ட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளுடன் எல்லா விசயங்களையும் மனம் விட்டுப் பேசும் படியான சூழல் உருவாகும். நண்பிகள் வட்டாரத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் பாராட்டப்படும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டாகும்.

      தாய்மாமாவுடன் ஏற்பட்ட மன வருத்தம் மாறும். தொல்லை கொடுத்த வாடகைதாரர் விலகுவார். புதிய வாடகைதாரர் கிடைப்பார்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உழைக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சாதகமான நிலை நீடித்தாலும் வேலைப் பளுவும் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும்.

      தடைபட்ட திருமண வாய்ப்புகள் கூடி வரும். பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். திருமணம் நிச்சயமாகும். பெண்கள் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். பிரிந்த தாய், தந்தை மீண்டும் இணைவார்கள். தினமும் சிவபுராணம் படிக்கவும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

