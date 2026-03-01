என் மலர்
மகரம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
மகரம்
கொள்கை பிடிப்போடு செயல்படும் வாரம். ராசிக்கு 2ம்மிடமான தனம், வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூரியன் செவ்வாய் புதன் ராகு சேர்க்கை உள்ளது. சுறுசுறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் பேச்சிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மதிப்பு கொடுப்பார்கள். இதுவரை சொந்த தொழில் நாட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு கூட தொழில் ஆர்வம் உருவாகும். தொழிலுக்கு தேவையான உபரி மூலதனம் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பழைய கடனை அடைக்க புதிய கடன் வாங்கிய நிலை மாறும்.
பூர்வீகச் சொத்துக்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். அஷ்டம கேதுவால் ஏற்பட்ட இழப்புகளை ஈடுசெய்ய முடியும். வைத்தியச் செலவுகள் குறையும். பிள்ளைபேறு உண்டாகும். இழுபறியாக இருந்த வம்பு வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். 2.3.2026 அன்று காலை 7.51 மணி முதல் 4.3.2026 அன்று பகல் 1.45 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனக்குழப்பமும், பதட்டமும் அதிகரிக்கும். சந்திர கிரகணத்தன்று ஸ்ரீ ருத்ரம் கேட்கவும் அல்லது படிக்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406