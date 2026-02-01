என் மலர்
மகரம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
மகரம்
மனக் குறைகள் நீங்கும் வாரம். கடந்த சில வாரங்களாக ராசியில் நிலவிய கிரகச் சேர்க்கைகளில் சில மாற்றங்கள் இந்த வாரத்தில் ஏற்படப் போகிறது. புதனும் சுக்கிரனும் தன ஸ்தானத்திற்கு செல்ல போகிறார்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சில தொழில் வாய்ப்புகள் கைகூடி வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்கும். திறமைக்கும் தகுதிக்கும் தகுந்த நல்ல வேலை கிடைக்கும். நம்பிக்கையான புதிய வேலையாட்கள் கிடைப்பார்கள். அரசு உத்தியோக அனுகிரகம் உண்டாகும்.
பிரிந்து வாழ்ந்த தாயும், தந்தையும் சேர்ந்து வாழ்வார்கள். திருமண முயற்சி கைகூடும். சிலருக்கு மறுமணத்திற்கான சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளன. 2.2.2026 அன்று இரவு 10.48 முதல் 5.2.2026 அன்று அதிகாலை 4.20 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பேச்சில் நிதானம் தேவை. அமைதியாக இருப்பது அவசியம். அமைதியால் அனைத்து பிரச்சினைகளும் அடிப்பட்டு போகும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணம் அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. பஞ்சகவ்ய அபிஷேகம் செய்து முருகனை வழிபட பாவங்கள் அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
