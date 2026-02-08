என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
கடகம்
உழைப்பிற்கான அதிர்ஷ்டத்தை அடையக் கூடிய அற்புதமான வாரம். தன ஸ்தான அதிபதி சூரியன் சம சப்தம ஸ்தானத்தில் நின்று ராசியை பார்க்கிறார். இது சிறப்பான அமைப்பு என்பதால் சகல விதத்திலும் அனுகூலங்கள் உண்டாகும். மறைமுகப் பிரச்சினைகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறையும். தொழிலை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகும். சிலருக்கு கூட்டுத் தொழிலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். சிலருக்கு கவுரவப் பதவிகள் உயர்வுகள் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பாக அடிக்கடி அலைச்சல் மிகுந்த பயணங்கள் செய்ய நேரும்.
சிலருக்கு சொத்துக்கள் அடமானம், விற்றல் மூலமும் பணம் கிடைக்கும். சிலருக்கு சொத்துக்கள் வாங்க, கட்ட, விஸ்தரிக்கத் தேவையான பொருள் உதவி கிடைக்கும். சிறப்பான பணவரவால் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும். கடன்கள் படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும். தாய் மாமாவின் ஆதரவால் தாய்வழிச் சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் முடிவுக்கு வரும். மங்களகரமான சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும். நீண்ட காலமாக தீர்க்க முடியாத பல பிரச்சினைகளுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். அம்பிகை வழிபாட்டால் சங்கடங்கள் தீரும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
