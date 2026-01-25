என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை
கடகம்
முட்டுக்கட்டைகள் அகலும் வாரம். ராசிக்கு சூரியன் செவ்வாய் புதன் சுக்கிரன் பார்வை உள்ளது. ஆன்ம பலம் உண்டாகும். மனப் போராட்டம் அகலும். உற்சாகமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள்.நினைத்ததை நினைத்தபடியே முடிப்பீர்கள். பல நல்ல மாற்றங்கள் வரலாம். உயர் கல்விக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். வாழ்க்கைத் துணையின் படிப்பிற்கேற்ற வேலை கிடைக்கும். ஒரு சிலருக்கு கவுரவப் பதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழில் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும்.
நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தையில் இருந்த வரன்கள் இப்பொழுது முடிவாகலாம். ஆடம்பரப் பொருட்களின் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். தன வரவு தாராளமாக வந்து சேரும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகும். உறவுகளின் பகை மறையும். சிலர் பார்க்கும் வேலையில் நிலவும் அசவுகரியத்தால் புதிய வேலைக்கு முயற்சிக்கலாம். சுப காரியங்கள் கைகூடும். வாழ்க்கை துணைக்கு தாய் வீட்டுச் சீதனமாக மதிப்பான சொத்துக்கள் கிடைக்கும். கை கால் மூட்டு வலி போன்ற உடல் உபாதைகள் குறைய துவங்கும். பெண்களின் முயற்சிக்கு கணவரின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைக்கும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் மனக்குறைகள் அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406