வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கும் வாரம். தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்திற்கு சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் பார்வை உள்ளது. இதுவரை பாராமுகமாக இருந்த உறவுகளின் வருகை குடும்பத்தில் கலகலப்பை அதிகப்படுத்தும். குடும்பத்திலிருந்த பல விதமான குறைபாடுகள் சீரடைந்து வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். வரக்கூடிய இடர்பாடுகளை உணரும் உள்ளுணர்வு அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்கள் தீட்டி சவாலான செயல்களையும் சாமர்த்தியமாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
உழைப்பிற்கு ஏற்ற வருமானம் நிச்சயம் உண்டு. தொழில் சார்ந்த எண்ணம் ஈடேறும். பூர்வீகத் தொழிலால் கவுரவம் கூடும். பாகப் பிரிவினையில் இருந்த சட்ட சிக்கல் தீரும். தடைபட்ட வாடகை வருமானம் வரத்துவங்கும். புத்திர பிராப்தம் உண்டாகும். திருமணத் தடை அகலும். போட்டி பந்தயங்கள், கலந்து கொள்பவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. வெளிநாட்டு பயணம் சுமூகமாகும். பெற்றோர்கள் மற்றும் பெரியோர்களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும். ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் அகலும். சுப பலன்களை அதிகரிக்க சனிக்கிழமை காளியை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406