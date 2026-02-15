என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
விபரீத ராஜயோகம் உண்டாகும் வாரம். அஷ்டம ஸ்தானத்தில் நிற்கும் ராகுவுடன் சூரியன் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. குடும்பத்தில் நிலவிய மறைமுகப் பிரச்சினைகள் மறைந்து மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் கூடும். மனதில் புதுவிதமான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வாக்கு வன்மையால் ஆதாயம் உண்டாகும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட பணம் பொருள் வரவுகள் உண்டாகும். அடமான சொத்துக்கள் நகைகளை மீட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகமாகும். கிரகண தோஷ பாதிப்பு இருப்பதால் திருமணம் முயற்சிகளை ஒரு மாத காலத்திற்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் நல்ல தெளிவு உண்டாகும். 17.2.2026 அன்று காலை 9.06 மணி முதல் 19.2.2026 பகல் 3 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான மந்தத்தன்மை இருக்கும். பிறரிடம் எதிர்பார்த்த சில ஆதாயங்கள் தாமதமாக கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அமாவாசை அன்று புனித நதிகளில் நீராடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406