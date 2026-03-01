என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
கடகம்
இறைவழிபாட்டில் ஆர்வம் செலுத்த வேண்டிய வாரம். ராசியை எந்த கிரகமும் பார்க்கவில்லை. ஆனால் ராசிக்கு இரண்டாமிடமான தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சந்திர கிரகணம் சம்பவிக்கப் போகிறது. காரசாரமான விவாதங்கள் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். தெளிவான மனக் குழப்பமற்ற பேச்சுகளால் மட்டுமே குடும்பத்தில் நிம்மதி நீடிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் மற்றும் முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகளை தள்ளி வைக்கவும். யாரையும் சபிக்க கூடாது.
நண்பர்கள் தொழில் கூட்டாளிகள் வாடிக்கையாளர்கள் வாழ்க்கை துணையால், வேற்று மதத்தினர் வேற்று மொழி பேசுபவர்களால் ஆதாயம் உண்டு. அரசியல்வாதிகள் எதிர்காலம் பற்றிய முடிவு எடுக்க சாதகமான காலம். முக்கிய விஷயங்களில் மேலிடத்தின் சொல்படி கேட்டு நடக்க வேண்டும். அடிப்படை வசதியற்றவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கவும். சந்திர கிரகணத்தன்று மவுன விரதம் இருப்பது நல்லது.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406