என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். ராசியை ஏக யோகாதிபதி செவ்வாய் பார்ப்பது சந்திரமங்கள யோகமாகும். தெளிவான சிந்தனைகள் பிறக்கும். வாழ்வில் முக்கியமான சில முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் வெற்றியை உறுதி செய்வீர்கள். பணத்தேவைகள் நிறைவேறும். சில குழப்பங்களுக்கு முடிவு கிடைக்கும். சொத்து விற்பனையில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் உண்டாகும். பூர்வீகத்தில் புதிய அசையா சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. விவசாயிகளுக்கு அரசு வகை ஆதாயம் கிடைக்கும். வாழ்க்கை துணைக்கு வட்டியில்லா கடன் கிடைக்கும்.
பங்குச்சந்தை இழப்புகள் குறையும். நண்பர்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டு. தொழில் தொடர்பான முயற்சிக்கு தந்தையின் ஆதரவு கிடைக்கும். இதுவரை இருந்து வந்த சகோதர, சகோதரி பிணக்குகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறையும். நல்ல வரன்கள் தேடி வரும். சிலருக்கு அரசியல் ஆசை துளிர் விடும். திருமணத் தடை அகலும். பார்த்துச் சென்ற வரனிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும். அஷ்டம ராகுவால் சிலருக்கு விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படும். பேச்சில் நிதானம் தேவை. அமைதியாக இருப்பது அவசியம். விபூதி அபிஷேகம் செய்து முருகனை வழிபடவும்.
