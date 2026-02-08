என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 8.2.2026 முதல் 14.2.2026 வரை
கும்பம்
வாழ்க்கைத் தரம் உயரும் வாரம். ராசியில் உள்ள ராகுவுடன் புதன் சுக்கிரன் சூரியன் சேர்க்கை ஏற்படபோகிறது. ராசியில் உள்ள ராகுவுடன் சூரியன் சேர்வது கிரகணதோஷ அமைப்பாகும். இந்த மாதம் ஏற்படப்போகும் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என்றாலும் ராசியில் கிரகணம் ஏற்படுவதால் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் முக்கிய முடிவுகளை தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது. தம்பதிகளிடம் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
பணிபுரியும் இடத்தில் சக நண்பர்களிடம் ஏற்பட்ட மனபேதம் தீரும். திருமண முயற்சியில் சாதகமான பலன் உண்டு. சிலருக்கு மறுமணம் நடக்கும். பெண்களுக்கு வேலை பார்க்கும் இடத்தில் இணக்கமான சூழ்நிலை உண்டாகும். தந்தை வழியில் உதவி, பூர்வீகச் சொத்து சம்பந்தமாக சாதகமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மாதம் முழுவதும் சூரியன் மீனத்திற்கு செல்லும் வரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4.30-6 மணிக்குள் சிவ வழிபாடு செய்து வர தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406