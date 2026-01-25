Live
      கும்பம் - Kumbam

      வார ராசிபலன் 25.1.2026 முதல் 31.1.2026 வரை

      கும்பம்

      யோகமான பலன்கள் நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சனி தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகும். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் அதிகரிக்கும். இழந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் தீரும். பூர்வீகச் சொத்தை விற்று புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து மோதல்கள் அகலும். பணிபுரியும் இடத்தில் முக்கியப் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படலாம். உங்கள் திறமையால் வேலையை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடித்து நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள்.

      தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். தொழில் வளர்ச்சியும், எதிர்பார்த்த லாபமும் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சி சாதகமாகும். பெண்களுக்கு உடன் பிறப்புகளின் உதவியும் தாய் வழி ஆதரவும் கிடைக்கும். வேறு வேறு ஊர்களில் பணிபுரிந்த தம்பதிகள் ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் வகையில் இடப்பெயர்ச்சி நடக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். ஏழரைச் சனியின் காலம் என்பதால் ஆர்வத்தில் சக்திக்கு மீறிய செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் வெற்றி நிச்சயம் உண்டாகும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

