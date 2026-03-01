என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
கும்பம்
எதிர்பாராத நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும் வாரம். ராசிக்கு ஏழாமிடமான சம சப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திர கிரகணம் நடக்கப்போகிறது. தொழில் தொடர்பான புதிய முயற்சிகள், திருமணம், திருமண ஒப்பந்தம், விவாகரத்து வழக்குகளை விசாரித்தல், வாழ்க்கையை பாதிக்கும் முக்கிய முடிவுகள் இவைகளை சில நாட்களுக்கு தவிர்க்கவும். மறைமுக எதிரிகளால் தொல்லைகள் வரலாம். வாழ்க்கை துணை, நண்பர்கள் தொழில் கூட்டாளிகள் வாடிக்கையாளர்களை பகைக்க கூடாது. அல்லது சகோதரரின் குடும்பத்தை பராமரிக்கும் நிலை வரலாம்.
பூர்வீகச் சொத்தில் பாகப்பிரிவினை நடக்கலாம். 4.3.2026 அன்று பகல் 1.45 முதல் 6.3.2026 அன்று பகல் 10.18 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பொறுமையைச் சோதிக்கும் பல்வேறு அனுபவங்களை சந்திக்க நேரும். எனவே பிறரிடம் பேசும் போது பொறுமை, நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. சந்திர கிரகணத்தன்று நலிந்தவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவுவது நல்லது.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
