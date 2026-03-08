என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
கும்பம்
விரும்பிய கடன் தொகை கிடைக்கும் வாரம். ராசியில் சூரியன் செவ்வாய் புதன் ராகு சேர்க்கை உள்ளது. புதிய தொழில் கடன் கிடைக்கும். வருமானத்திற்கு மீறிய கடனை தவிர்த்தால் பின் நாட்களில் சிரமம் இருக்காது.சிலருக்கு ஜாமீன் பிரச்சினைகள் வரலாம். அல்லது புதிய கடன் வாங்கி பழைய கடனை அடைப்பீர்கள்.
சிலர் அதிக வேலைப்பளு அல்லது மன உளைச்சலால் உத்தியோகத்தில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெறலாம். பாகப்பிரிவினையில் உடன் பிறந்தவர்களால் மனவருத்தம் ஏற்படும். ஆவணங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் வரலாம். அண்டை அயலாருடன் எல்லைத் தகராறு, உடன் பிறந்தவர்களுடன் சொத்துத் தகராறு, ஆவணங்கள் பிரச்சினை, விபத்து, கண்டம், சர்ஜரி வம்பு, வழக்கு ஏற்படலாம்.
தகவல் தொடர்பு சாதனங்களான வாட்ஸ் அப்,பேஸ்புக் போன்றவற்றை முக்கிய தேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவது நல்லது. பெண்களுக்கு தாயின் ஆதரவு கிடைக்கும். புத்திர பிராப்தம் சித்திக்கும். மறுமணம் வாய்ப்பு உண்டாகும். ஸ்ரீ காலபைரவரை வழிபடுவதால் மன சஞ்சலங்கள் அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406