என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
கும்பம்
விரும்பிய மாற்றங்கள் நடைபெறும் வாரம். ராசியில் உள்ள ராகுவுடன் புதனும் சுக்கிரனும் இணையப் போகிறார்கள். இது கும்ப ராசிக்கு சில மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் வழங்கும் அமைப்பாகும். எதிர்காலம் சார்ந்த தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வாழ்க்கைத் துணைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். சிலர் புதிய கூட்டுத் தொழில் துவங்கலாம். தொழில் சார்ந்த அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி தரும். சிலருக்கு நல்ல வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். பெயர், புகழ், அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். தந்தையின் அன்பும் ஆசியும் கிடைக்கும். கணவன், மனைவி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
பொன், பொருள் ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டாகும். அதிர்ஷ்டசாலியாக திகழ்வீர்கள். கடவுள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கணவன் அல்லது மனைவிக்கு உத்தியோக ரீதியான மாற்றங்கள் உண்டாகும். வங்கி கடனை திரும்பச் செலுத்த கால அவகாசம் கிடைக்கும். 5.2.2026 அன்று அதிகாலை 4.20 முதல் 7.2.2026 அன்று பகல் 1.22 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் திருமண வரன் பார்ப்பதில் கவனம் மற்றும் பொறுமை தேவை. நம்பிய வேலையாட்களால் சில அசவுகரியங்கள் உண்டாகும். தேன் அபிஷேகம் செய்து முருகனை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406