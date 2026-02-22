என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
கும்பம்
நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய வாரம். ராசியில் சில கிரகச் சேர்க்கை உள்ளது. சில பாதகங்கள் மற்றும் சாதகங்களும் இருக்கும் என்பதால் தெளிவான மனநிலையில் செயல்படுவது நல்லது. சில கும்பராசியினருக்கு அரசியல் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் நன்மதிப்பை பெறுவீர்கள். இயன்றவரை வேலையை மாற்றம் செய்யாமல் இருப்பது புத்திசாலித்தனம். தந்தைவழி உறவில் நல்ல விசேஷங்களில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
பூர்வீகச் சொத்தில் இருந்துவந்த வில்லங்கங்கள் விலகும். சிலர் பிள்ளைகளின் கல்விக்காக இடப்பெயர்ச்சி செய்ய நேரும். விரும்பிய உயர் கல்வி வாய்ப்பு சாதகமாகும். குடும்ப உறவுகளுக்கு நண்பர்களுக்கு ஜாமீன் பொறுப்பு ஏற்பதை தவிர்க்கவும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு உரிய ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். பல சாதகங்கள் நடந்தாலும் ஏழரைச் சனியின் காலம் என்பதால் மிகைப்படுத்தலான மன உளைச்சலும் இருக்கும். ராகுவின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கை அம்மனை வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406