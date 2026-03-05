என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026
பாதச் சனி உயர்வான எண்ணம் கொண்ட கும்ப ராசியினருக்கு
ராசி அதிபதி மற்றும் விரயாதிபதியான சனிபகவான் தற்போது கோட்ச்சாரத்தில் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்.தனது மூன்றாம் பார்வையால் நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்தையும் ஏழாம் பார்வையால் அஷ்டம ஸ்தானத்தையும் பத்தாம் பார்வையால் பதினொன்றாம் இடமான லாப ஸ்தானத்தையும் பார்ப்பார்.ஏழரைச் சனியின் மூன்றாம் இரண்டரை ஆண்டு ஆரம்பம். ஐந்தாண்டுகளாக கண்ணீர் விட்டு வெளியில் சொல்ல முடியாமல் நீங்கள் அனுபவித்த பிரச்சனைக்கு விடிவு காலமாக பிறக்கும்.
பாதச் சனியின் பொதுவான பலன்கள்
ஏழரைச் சனியின் மூன்றாம் சுற்று பகுதி எப்படி நன்மை செய்யும் என்ற சந்தேகம் தோன்றும்.வீண் செலவுகளை குறைத்து உங்கள் வருமானத்திற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு அகலக்கால் வைக்காமல் நிதானமாக செயல்பட்டால் கடன் இல்லா பெருவாழ்வு வாழும் பாக்கியத்தை சனி பகவான் தந்து விடுவார். குடும்ப பொருளாதார பிரச்சனையை சமாளிக்க நீங்கள் வாங்கிய கடனை சிறிது சிறிதாக அடைக்க முயல்வீர்கள்.பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த தடை தாமதங்கல் அகலும். வருமானம் அதிகரிக்கும். இனிமேல்வராது என்று முடிவு செய்த வராக்கடன் வசூலாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் நன்மதிப்பை பெற சற்று அதிகமாகவே செலவு செய்வீர்கள்.வீடு வாகன வசதியை மேம்படுத்த தேவையான கடன் வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து கிடைக்கும். பழைய சேமிப்புகள், இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகள் முடிவடைந்து ஒரு நல்ல தொகை கைக்கு கிடைக்கும். வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து சிறப்பாக இருப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் நிலவும்.சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உங்கள் ராசியை சனி கடந்த போது ஏற்பட்ட ஆரோக்கிய குறைபாடுகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.
உங்களின் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலிதமாகும்.பேச்சை தொழிலாக கொண்டவர்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான காலம். வக்கீல்கள், சேல்ஸ்மேன்கள் , இலக்கிய பேச்சாளர்கள், ஆன்மீக சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவோர் ஆகியோருக்கு பெயர், புகழ் செல்வாக்கு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான மிகப் பெரிய வளர்ச்சியை பார்ப்பீர்கள். மிகக் குறுகிய காலத்தில் உங்களுக்கு மிகப் பெரிய விளம்பரம் கிடைக்கும். உங்கள் திறமைகள் அனைவராலும் போற்றப்படும். மருத்துவ துறையில் உள்ளவர்கள், உணவுத்துறையில் உள்ளவர்கள், இது ஒரு அற்புதமான காலம். ஆடை அணிகலன்கள் விற்பனை செய்பவர், தயாரிப்பாளர்கள், அழகுப் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்பவர்கள், உடற்பயிற்சிக் கூடம், அழகு நிலையம் போன்றவற்றை நடத்துபவர்களுக்கும் வருமானம் குறிப்பிடத் தகுந்தபடி இருக்கும்.
அரசுப் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வுடன் கூடிய இடமாற்றம் ஏற்படும் . பலர் சொந்த ஊருக்கு அல்லது சொந்த ஊருக்கு அருகில் பணி மாற்றம் கிடைக்கும். காவல்துறை, ராணுவத்தில் பணிபுரிவர்களுக்கு அதிக அளவிளான பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உங்கள் இன, மத இயக்கங்களின் முதன்மை பதவியும், கௌரவமும் தேடி வரும். மன முதிர்ச்சியுடன் விவேகமாக நடந்து கொள்வீர்கள். உங்களின் அனுசரணையான அணுகுமுறை எல்லோரிடமும் நன்மதிப்பை பெற்றுத் தரும். தொழில் தொடர்பான உங்களின் முயற்சிகள் பலிதமாகும். சுய தொழில் செய்பவர்கள் தொழிலை விரிவு படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகும். தொழில் நிலவி வந்த மந்த நிலை மாறும்.புதிய ஒப்பந்தங்கள் தேடி வரும்.தொழில் ஆரம்பித்து கால் ஊன்ற முடியாமல் தவித்தவர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.
ரியல் எஸ்டேட் கட்டுமானப் பணி , சுரங்கத் தொழில், டிராவல் ஏஜென்சி டெக்ஸ்டைல் தொழில் , மருத்துவர்கள் போன்றவர்களுக்கு பொன்னான நேரம். இவர்களுக்கு அரசின் சலுகைகள் , மானியங்கள் எளிதில் கிடைக்கும். புதிய தொழில் முயற்சிக்கு ஏற்ற காலம். உங்களுக்கு தெரிந்த நன்கு பரிட்சயமான தொழிலே சிறக்கும். அனைத்து துறையை சாரந்தவர்களுக்கும் லாபம் அடைய வாய்ப்பு உள்ளது.நீர்வளம் பெருகும். விவசாயம் செழிக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு , ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு கிட்டும். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். மூத்த சகோதர வழி ஆதாயம் உண்டு. செலவுகளை கட்டுக்குள் வைத்து சேமிப்பை உயர்த்த முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
சனியின் 3ம் பார்வை பலன்கள்
சனியின் 3ம் பார்வை நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்தில் பதிகிறது. வீடு, வாகனம் தொடர்பான உங்களின் கனவுகள் பலிதமாகும். வாடகை வீட்டில் இருந்தவர்கள் சொந்த வீட்டிற்கு செல்வார்கள்.வங்கிகள் , நிதி நிறுவனங்களின் உதவியுடன் வீடு, மனை, நிலம் வாங்குதல் சுலபமாக நடைபெறும். ஒரு சிலர் பழைய வீட்டை விற்று புதிய வீடு வாங்குவீர்கள். சுமாரான வீட்டில் இருந்தவர்கள் வசதியான வீட்டிற்கு செல்வார்கள். தாயின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க அதிக செலவு செய்ய நேரும். அண்ணன், தம்பிகளிடம் யார் அம்மாவை பராமரிப்பது என்ற கருத்து வேறுபாடு மிகும். பள்ளி, கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வியில் நாட்டம் குறைந்து டிவி, சினிமா, மொபைல் போன், விளையாட்டு என எண்ண அலைகள் சிதறும். சிறு சோம்பேறித் தனம் ஏற்படும். நல்ல மதிப்பெண் பெற சுறுசுறுப்பும் தெளிந்த சிந்தனையும் தேவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சில குழந்தைகள் பள்ளியை மாற்ற நேரும்.சிறு உடல் உபாதைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். மாணவ மாணவிகள் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசுகளும் பாராட்டுகளும் பெறுவீர்கள். விளையாட்டு துறையில் ஆர்வம் உள்ள இளைஞர்கள் சாதனை படைக்க ஏற்ற காலம்.
சனியின் 7ம் பார்வை பலன்கள்
சனியின் 7ம் பார்வை ராசிக்கு 8ம் இடத்தில் பதிகிறது. வாக்கு ஸ்தானத்தில் நிற்கும் சனி பகவான் உங்களின் வாய் வார்த்தையால் தேவையில்லாத வம்பு வழக்கை ஏற்படுத்துவார் என்பதால் வாக்கில் நிதானம் தேவை. யாரையும் கடுமையாக பேசக்கூடாது. தம்பதியினர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஒற்றுமை குறைவு ஏற்பட்டு கோர்ட் படி ஏற நேரும்.
எப்பொழுதோ எற்பட்ட செக் தொடர்பான கேஸ் உங்களை படுத்தும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலை பளு அதிகமாகும். கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.அதிக வெளியூர் பயணம் செல்ல நேரும். பணிபுரியும் இடத்தில் உள்ள விதிகளை மீறாமல் உயர் அதிகாரிகளை அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். தரம் குறைந்த பொருட்களை விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகள் சட்டத்தின் பிடியில் சிக்க நேரும்.அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் வருமானம் மகிழ்ச்சியை தரும் விதமாக இருக்கும். தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த வேலைக்கு நிறைந்த வருமானம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு தேடி வரும். கூட்டுத் தொழிலில் இதுவரை இருந்த மாற்று கருத்து மறையும். நண்பர்களும் பங்குதாரர்களும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு கைகொடுத்து உதவுவார்கள்.
சனியின் 10ம் பார்வை பலன்கள்
சனியின் 10ம் பார்வை 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்திற்கு இருப்பதால் சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு மிகப் பெரிய திருப்புமுனையான நல்ல சம்பவங்கள் மிகும். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மிகும். தீவிர சிந்தனைகள் இருக்கும். சிலருக்கு மறைமுக வழியில் தன லாபங்கள் இருக்கும். தீடீர் அதிர்ஷ்டம், புதையல் லாட்டரி , உயில் மூலம் எதிர்பாராத வகையில் பண வரவு வரும். எப்படி பணம் வந்தது என்று வெளியில் சொல்ல முடியாத வகையில் பணவரவு இருக்கும். கையில் பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பால் கெளரவம் அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். உங்களுடைய சொல்லை அனைவரும் கேட்கும் நிலை உருவாகும்.பட்டங்களும் பதவிகளும் தேடி வரும். அரசியல் பிரமுகர்கள், முக்கியஸ்தர்கள், பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். தேங்கி கிடந்த பழைய பணிகள் மளமளவென முடியும். சமுதாயத்தில் நல்ல மதிப்பும் கௌரவமும் கிடைக்கும். செயற்கை கருத்தரிப்பு முயற்சிக்கு இது சாதகமான காலம். குழந்தைகளால் மன மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும். கலைத்துறையினருக்கு இது சிறப்பான எதிர்காலம். தொழில் வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்கும். கடவுளே இல்லை என்று கூறியவர்கள் கூட பிரபஞ்ச சக்தியை உணர்வார்கள் தடைபட்ட பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
திருமணம்
ஜென்ம சனியின் காலத்தில் தடைபட்ட திருமணம் தற்போது உங்களுக்கு வசப்படும்.சுய ஜாதக ரீதியான தோஷங்களும் சாபங்களும் விலகும்.மனதில் எதிர்பார்த்தபடியே நல்ல வரன் வந்து சேரும்.இளம் காதலர்களுக்கு பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம் நடக்கும். இரண்டாம் திருமணத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
பெண்கள்
அதிக நன்மைகள் நடக்கும்.புகுந்த வீட்டில் உங்களின் பேச்சுக்கு தனி மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படும். அந்தஸ்து கெளரவம் உயரும். பெண்களுக்கு நிம்மதியான சூழல் நிலவும். குடும்பத்தில் நிலவிய குழப்பம் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். குடும்பத்தை விட்டுப் பிரிந்து சென்ற உறவுகள் உங்கள் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வார்கள். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் குறையும். சிக்னமாக இருக்க முயற்சி செய்வீர்கள். அடமானத்தில் உள்ள நகைகளை மீட்கக் கூடிய சந்தர்ப்பம் கூடி வரும். புதிய அணிகலன்கள் ,அழகு, ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும். கணவன், மனைவி ஒற்றுமை மேம்படும் அற்புதமான நல்ல நேரம்.மூத்த சகோதர, சகோதரிகளிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடு மறைந்து தடைபட்ட பாகப்பிரிவினை சொத்து பணம் வரும்.
பரிகாரம்
கோவில் குளம், கிணறு, நீர் நிலைகளை சுத்தம் செய்யும் பணி செய்ய வேண்டும். துப்புரவு தொழிலாளிகளுக்கு உணவு ஆடை தானம் செய்யலாம்.