ரூ.30 ஆயிரம் பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்..!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு மாடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் பட்ஜெட் பிரிவில் புதிய மாடல்களை அறிமுகம் செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளன. அந்த வரிசையில், பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன் மாடல்கள் பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம்.
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ
8 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரியுடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் மோட்டோ எட்ஜ் 60 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன், மூன்று நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இதில் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8350 எக்ஸ்ட்ரீம் புராசஸர், ஆண்ட்ராய்டு 15 ஓஎஸ், 6.7 இன்ச் குவாட் கர்வ்டு pOLED ஸ்கிரீன், 4500 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ், கொரில்லா கிளாஸ் பாதுகாப்பு கொண்டிருக்கிறது. கேமராக்களில், 50MP பிரைமரி கேமரா, 50MP அல்ட்ரா வைடு லென்ஸ், 10 MP டெலிபோட்டோ கேமரா, செல்ஃபி எடுக்க 50MP கேமராவும் உண்டு. இதன் விலை ரூ.29,999.
iQOO நியோ 10R
இந்த ஸ்மார்ட்போன் இருவேறு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி, 6.7 இன்ச் AMOLED ஸ்கிரீன், ஸ்னாப்டிராகன் 8s Gen 3 சிப்செட், ஏஐ சார்ந்த அம்சங்ககளை இந்த ஸ்மார்ட்போன் இயங்குதளத்திலேயே கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் 50MP பிரைமரி கேமரா, 8MP அல்ட்ரா வைடு லென்ஸ், 32MP செல்ஃபி கேமரா, 6400 எம்ஏஹெச் பேட்டரி, 80 வாட்ஸ் பாஸ்ட் சார்ஜிங் உள்பட பல அம்சங்களுடன் ரூ.30,999 விலையில் கிடைக்கிறது.
விவோ T3 அல்ட்ரா
6.78 இன்ச் AMOLED ஸ்கிரீனுடன், ஆண்ட்ராய்டு 14 ஓஎஸ் கொண்டிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 9200 புராசஸர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி, 5500 எம்ஏஹெச் பேட்டரி, 80 வாட்ஸ் பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி கொண்டிருக்கிறது. புகைப்படங்கள் எடுக்க சோனியின் 50MP பிரைமரி கேமரா, 8MP வைடு லென்ஸ், 50MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.27,999 ஆகும்.
ரியல்மி 15 5ஜி
ஏஐ தொழில்நுட்பங்கள் நிறைந்திருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 பிளஸ் சிப்செட் உள்ளது. 7000 எம்ஏஹெச் பேட்டரியும், 80 வாட்ஸ் பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியும் உள்ளது. இத்துடன் 50MP சோனி கேமரா, 50MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரியுடன் ரூ. 30,999 விலையில் கிடைக்கிறது.
ஒன்பிளஸ் நார்டு CE5
ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் CE5 ஸ்மார்ட்போன் ரூ. 24,997 என்கிற பட்ஜெட் விலையில் பல்வேறு வசதிகளை வழங்குகிறது. இதில் 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி, 7100 எம்ஏஹெச் பேட்டரியுடன் பைபாஸ் சார்ஜிங் வசதி, 50MP பிரைமரி கேமரா, 4K ரெக்கார்டிங் வசதி, 6.77 இன்ச் AMOLED ஸ்கிரீன் உள்ளது. இத்துடன் ஆண்ட்ராய்டு சார்ந்த ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் 15 கொண்டிருக்கிறது.