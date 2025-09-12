என் மலர்
ஒரே நேரத்தில் மூன்று மாடல்கள்... மலிவு விலையில் சம்பவம் செய்த ஹெச்எம்டி
ஹெச்எம்டி (HMD) நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் மூன்று புதிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இவை ஹெச்எம்டி வைப் 5ஜி, ஹெச்எம்டி 101 4ஜி, மற்றும் ஹெச்எம்டி 102 4ஜி என அழைக்கப்படுகின்றன.
5ஜி கனெக்டிவிட்டியை எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஹெச்எம்டி வைப் 5ஜி மலிவு விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த ஆப்ஷனாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனம் அடுத்த தலைமுறை மொபைல் நெட்வொர்க் வேகங்களை அணுகுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போனுடன் கூடுதலாக, HMD இரண்டு புதிய ஃபீச்சர் போன்களை ஹெச்எம்டி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஹெச்எம்டி 101 4ஜி மற்றும் ஹெச்எம்டி 102 4ஜி மாடல்கள் கச்சிதமான மற்றும் நம்பகமானதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரு மாடல்கள் ஃபீச்சர் போன் வகைக்குள் 4ஜி கனெக்டிவிட்டி வழங்குகின்றன.
புதிய ஹெச்எம்டி 102 4ஜி மாடல் ஃபிளாஷ் கொண்ட QVGA கேமரா, ஸ்டைலான வடிவமைப்பு பொருந்தக்கூடிய வண்ண விசைப்பலகை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
ஹெச்எம்டி வைப் 5ஜி அம்சங்கள்:
6.67-இன்ச் (720×1604 பிக்சல்கள்) HD+ 90Hz LCD ஸ்கிரீன்
ஆக்டா-கோர் 6nm UNISOC T760 பிராசஸர்
மாலி-G57 MC4 GPU
4ஜிபி LPDDR4x ரேம்
128ஜிபி மெமரி
மெமரியை கூடுதலாக நீட்டிக்கும் வசதி
டூயல் சிம்
ஆண்ட்ராய்டு 15
50MP பிரைமரி கேமரா
2MP டெப்த் சென்சார், LED ஃபிளாஷ்
8MP செல்ஃபி கேமரா
பக்கவாட்டில் கைரேகை சென்சார்
3.5mm ஆடியோ ஜாக், ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள்
5ஜி, டூயல் 4ஜி VoLTE, வைபை, ப்ளூடூத் 5.2, GPS + GLONASS
யுஎஸ்பி டைப்-சி
5000mAh பேட்டரி
18W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
ஹெச்எம்டி 101 4ஜி மற்றும் 102 4ஜி அம்சங்கள்
2-இன்ச் 240x320 பிக்சல் QQVGA டிஸ்ப்ளே
UNISOC 8910 FF-S பிராசஸர்
16MB மெமரி
32GB வரை மெமரியை நீட்டிக்கும் வசதி
எஸ்30+ ஓஎஸ்
ஃபிளாஷ் கொண்ட QVGA கேமரா (ஹெச்எம்டி 102 4ஜி மட்டும்)
எஃப்.எம். ரேடியோ (வயர்டு/வயர்லெஸ்), MP3 பிளேயர், கிளவுட் ஆப்ஸ்
உள்ளூர் மொழி ஆதரவு
டூயல் சிம், ப்ளூடூத் 5.0
யுஎஸ்பி டைப்-சி போர்ட்
3.5மிமீ ஆடியோ ஹெட்ஃபோன் ஜாக்
IP52 தரச்சான்று பெற்ற வாட்டர், டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட்
1000mAh பேட்டரி
விலை விவரங்கள்:
ஹெச்எம்டி வைப் 5ஜி பிளாக் மற்றும் பர்ப்பிள் நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 8,999 ஆகும்.
ஹெச்எம்டி 101 4ஜி டார்க் புளூ, ரெட் மற்றும் புளூ நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 1,899 ஆகும்.
ஹெச்எம்டி 102 4ஜி டார்க் புளூ, ரெட் மற்றும் பர்ப்பிள் நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 2,199 ஆகும்.