என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      தி சிம்ப்சன்ஸ் கார்ட்டூனை உருவாக்கிய ஜாம்பவான் டான் மெக்ராத் மறைவு
      X

      'தி சிம்ப்சன்ஸ்' கார்ட்டூனை உருவாக்கிய ஜாம்பவான் டான் மெக்ராத் மறைவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 2:29 AM IST
      • பின்னாட்களில் உலகம் முழுவதும் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியது.
      • 'ஹோமர்'ஸ் போபியா' எபிசோடுக்காக இவருக்கு எம்மி விருது கிடைத்தது.

      90களில் அமெரிக்காவில் மிகவும் பரவலான கார்ட்டூன் தொடர் 'தி சிம்ப்சன்ஸ்'. இது பின்னாட்களில் உலகம் முழுவதும் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியது.

      'தி சிம்ப்சன்ஸ்' ஐ உருவாக்கியவர் பிரபல கார்ட்டூன் எழுத்தாளர் உருவாக்கிய டான் மெக்ராத் ஆவார். 1997ஆம் ஆண்டு 'தி சிம்ப்சன்ஸ்' தொடரின் 'ஹோமர்'ஸ் போபியா' எபிசோடுக்காக இவருக்கு எம்மி விருது கிடைத்தது.

      61 வயதான டான் மெக்ராத் சமீபத்தில் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

      இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 14-ஆம் தேதி காலமானதாக அவரது சகோதரி கெயில் மெக்ராத் தெரிவித்துள்ளார். டான் மெக்ராத் மறைவு கார்ட்டூன் உலகிற்கு பேரழிப்பாக அமைந்துள்ளது.

      எம்மி விருது எழுத்தாளர் Emmy Award 
      Next Story
      ×
        X