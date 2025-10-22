Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 6.1 ஆக பதிவு
      X

      ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 6.1 ஆக பதிவு

      ByMaalaimalarMaalaimalar22 Oct 2025 12:38 PM IST (Updated: 22 Oct 2025 12:39 PM IST)
      • பொதுமக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.
      • நிலநடுக்கம் அண்டை நாடான இந்தியாவின் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும் உணரப்பட்டது.

      ஆப்கானிஸ்தானில் நள்ளிரவில் சக்திவாய்ந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்து குஷ் பகுதியை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 6.1-ஆக பதிவானது. இதனால் வீடுகள் பயங்கரமாக குலுங்கின. உடனே பொதுமக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.

      இந்த நிலநடுக்கம் அண்டை நாடான இந்தியாவின் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும் உணரப்பட்டது. ஸ்ரீநகர், ஜம்மு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதையடுத்து மக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறினர். நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேத விவரங்கள் குறித்து உடனடியாக தகவல் வெளியாகவில்லை.

      Earthquake Afghanistan Earthquake நில நடுக்கம் ஆப்கானிஸ்தான் நில நடுக்கம் 
      Next Story
      ×
        X