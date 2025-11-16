என் மலர்
6 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு
- 6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 15-ந்தேதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை.
- 10 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 10-ந்தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை.
6 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 15-ந்தேதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வு நடைபெறும்.
10 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 10-ந்தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வு நடைபெறும்.
6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான அட்டவணை
டிசம்பர் 15- தமிழ்மொழி தேர்வு
டிசம்பர் 16- ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 17- விருப்ப மொழி தேர்வு
டிசம்பர் 18 கணிதம்
டிசம்பர் 19- உடற்கல்வி தேர்வு
டிசம்பர் 22- அறிவியல்
டிசம்பர் 23- சமூக அறிவியல்
10-ஆம் வகுப்பு
டிசம்பர் 10- தமிழ்மொழி
டிசம்பர் 12- ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15- கணிதம்
டிசம்பர் 18- அறிவியல்
டிசம்பர் 22- சமூக அறிவியல்
டிசம்பர் 23 விருப்ப மொழி தேர்வு
11ஆம் வகுப்பு
டிசம்பர் 10- தமிழ்
டிசம்பர் 12 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15- இயற்பியல், பொருளாதாரம்
டிசம்பர் 17- கணிதம், விலங்கியல், வர்த்தகம்
டிசம்பர் 19- வேதியியல், கணக்கு பதிவியல்
டிசம்பர் 22- கணினி அறிவியல்
டிசம்பர் 23- உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல்
12ஆம் வகுப்பு
டிசம்பர் 10- தமிழ்மொழி தேர்வு
டிசம்பர் 12- ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15- கணிதம், விலங்கியல், வணிகவியல், நுண்ணுயிரியல், விவசாய அறிவியல்
டிசம்பர் 17- வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், புவியியல்
டிசம்பர் 19- இயற்பியல், பொருளாதாரம்
டிசம்பர் 22- உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு
டிசம்பர் 23- கணினி அறிவியல்