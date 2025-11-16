Live
      6 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Nov 2025 2:49 PM IST (Updated: 16 Nov 2025 2:56 PM IST)
      6 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 15-ந்தேதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வு நடைபெறும்.

      10 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு டிசம்பர் 10-ந்தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வு நடைபெறும்.

      6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான அட்டவணை

      டிசம்பர் 15- தமிழ்மொழி தேர்வு

      டிசம்பர் 16- ஆங்கிலம்

      டிசம்பர் 17- விருப்ப மொழி தேர்வு

      டிசம்பர் 18 கணிதம்

      டிசம்பர் 19- உடற்கல்வி தேர்வு

      டிசம்பர் 22- அறிவியல்

      டிசம்பர் 23- சமூக அறிவியல்

      10-ஆம் வகுப்பு

      டிசம்பர் 10- தமிழ்மொழி

      டிசம்பர் 12- ஆங்கிலம்

      டிசம்பர் 15- கணிதம்

      டிசம்பர் 18- அறிவியல்

      டிசம்பர் 22- சமூக அறிவியல்

      டிசம்பர் 23 விருப்ப மொழி தேர்வு

      11ஆம் வகுப்பு

      டிசம்பர் 10- தமிழ்

      டிசம்பர் 12 ஆங்கிலம்

      டிசம்பர் 15- இயற்பியல், பொருளாதாரம்

      டிசம்பர் 17- கணிதம், விலங்கியல், வர்த்தகம்

      டிசம்பர் 19- வேதியியல், கணக்கு பதிவியல்

      டிசம்பர் 22- கணினி அறிவியல்

      டிசம்பர் 23- உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல்

      12ஆம் வகுப்பு

      டிசம்பர் 10- தமிழ்மொழி தேர்வு

      டிசம்பர் 12- ஆங்கிலம்

      டிசம்பர் 15- கணிதம், விலங்கியல், வணிகவியல், நுண்ணுயிரியல், விவசாய அறிவியல்

      டிசம்பர் 17- வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், புவியியல்

      டிசம்பர் 19- இயற்பியல், பொருளாதாரம்

      டிசம்பர் 22- உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு

      டிசம்பர் 23- கணினி அறிவியல்

      பள்ளி கல்வித்துறை 
