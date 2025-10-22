Live
      தெற்காசிய சீனியர் தடகளம்: தமிழகத்தில் இருந்து 10 பேர் பங்கேற்பு
      ByMaalaimalarMaalaimalar22 Oct 2025 12:56 PM IST
      • 4-வது தெற்காசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வருகிற 24-ந்தேதி தொடங்குகிறது.
      • இதில் 86 பேர் (44 வீரர்கள் , 42 வீராங்கனைகள்) கொண்ட இந்திய அணி பங்கேற்கிறது.

      4-வது தெற்காசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வருகிற 24-ந்தேதி முதல் 26-ந்தேதி வரை ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடைபெறுகிறது. இதில் 86 பேர் (44 வீரர்கள் , 42 வீராங்கனைகள்) கொண்ட இந்திய அணி பங்கேற்கிறது. இந்த அணியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

      அதன் விவரம்:-

      ஆண்கள்: மனவ் (110 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டம்), ஆதர்ஷ் ராம் (உயரம் தாண்டுதல்), தினேஷ் (டிரிபிள் ஜம்ப்), தமிழ் அரசு (4X100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டம்), சரண் (4X400).

      பெண்கள்: ஒலிம்பா ஸ்டாபி (400 மீட்டர், 400 மீட்டர் தடை தாண்டுதல் ஓட்டம், 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டம்), நந்தினி (100 மீட்டர் தடை தாண்டுதல்), கோபிகா (உயரம் தாண்டுதல்), பவானி யாதவ் (டிரிபிள் ஜம்ப்), சுபாதர்ஷினி (4X100 மீட்டர்).

      South Asian Senior Athletics தெற்காசிய தடகளம் 
