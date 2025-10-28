என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: பாட்னா ஆதிக்கத்தை தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் தடுக்குமா?
- இதில் வெற்றி பெறும் அணி குவாலியர் 2 (இறுதிப் போட்டிக்கான 2-வது தகுதி சுற்று) ஆட்டத்தில் புனே அணியுடன் நாளை மோதும்.
- பாட்னா அணி தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று முன்னேறி வருகிறது.
புதுடெல்லி:
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் புரோ கபடி லீக் போட்டியில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் எலிமினேட்டர்-3 ஆட்டத்தில் பாட்னா-தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணி குவாலியர் 2 (இறுதிப் போட்டிக்கான 2-வது தகுதி சுற்று) ஆட்டத்தில் புனே அணியுடன் நாளை மோதும். தோற்கும் அணி வெளியேற்றப்படும்.
பாட்னா அணி தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று முன்னேறி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு நட்சத்திர வீரர் அயனின் அபாரமான ஆட்டமே காரணம். அவர் இந்த தொடரில் இதுவரை 294 ரைடு புள்ளிகளை பெற்று முதல் இடத்தில் உள்ளார்.
