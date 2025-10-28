Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      புரோ கபடி லீக்: பாட்னா ஆதிக்கத்தை தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் தடுக்குமா?
      X

      புரோ கபடி லீக்: பாட்னா ஆதிக்கத்தை தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் தடுக்குமா?

      ByMaalaimalarMaalaimalar28 Oct 2025 10:50 AM IST
      • இதில் வெற்றி பெறும் அணி குவாலியர் 2 (இறுதிப் போட்டிக்கான 2-வது தகுதி சுற்று) ஆட்டத்தில் புனே அணியுடன் நாளை மோதும்.
      • பாட்னா அணி தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று முன்னேறி வருகிறது.

      புதுடெல்லி:

      டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் புரோ கபடி லீக் போட்டியில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் எலிமினேட்டர்-3 ஆட்டத்தில் பாட்னா-தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணி குவாலியர் 2 (இறுதிப் போட்டிக்கான 2-வது தகுதி சுற்று) ஆட்டத்தில் புனே அணியுடன் நாளை மோதும். தோற்கும் அணி வெளியேற்றப்படும்.

      பாட்னா அணி தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று முன்னேறி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு நட்சத்திர வீரர் அயனின் அபாரமான ஆட்டமே காரணம். அவர் இந்த தொடரில் இதுவரை 294 ரைடு புள்ளிகளை பெற்று முதல் இடத்தில் உள்ளார்.

      Pro Kabaddi league புரோ கபடி லீக் 
      Next Story
      ×
        X