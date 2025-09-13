என் மலர்
ஹாங்காங் ஓபன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தல்
- இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 5 அரையிறுதி போட்டிகளில் இந்த ஜோடி தோல்வியடைந்தது.
- தொடர் தோல்விகளுக்கு தற்போது சாத்விக்-சிராக் ஜோடி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தைவானை சேர்ந்த சென் செங் குவான் - லின் பிங் வை ஜோடி உடன் மோதியது.
இப்போட்டியில் 21-17, 21-15 என்ற நேர்செட்கணக்கில் வெறும் 38 நிமிடங்களில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி முன்னேறியது.
இது 2024 ஆம் ஆண்டு தாய்லாந்து ஓபனுக்குப் பிறகு சாத்விக் - சிராக் ஜோடியின் முதல் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவது உதிவே முதல்முறையாகும்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 5 அரையிறுதி போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த இந்த ஜோடி அந்த தோல்விகளுக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
