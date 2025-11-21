Live
      சக நாட்டவரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய லக்ஷயா சென்
      21 Nov 2025 2:16 PM IST
      • காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென், சக நாட்டவரான ஆயுஸ் ஷெட்டியுடன் மோதினர்.
      • முதல் செட் 23-21 என்ற கணக்கில் பரபரப்பாக சென்றது.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் மற்றும் சக நாட்டவரான ஆயுஸ் ஷெட்டியுடன் மோதினர்.

      இந்த ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் 23-21, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

