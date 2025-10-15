Live
      புரோ கபடி 'லீக்'கில் இன்று 3 ஆட்டங்கள்

      15 Oct 2025 12:13 PM IST
      • டெல்லி, புனே அணிகள் மட்டுமே இதுவரை தகுதி பெற்றுள்ளன.
      • இன்னும் 6 அணிகள் தகுதி பெற வேண்டும்.

      புதுடெல்லி:

      12 அணிகள் பங்கேற்கேற்றுள்ள புரோ கபடி 'லீக்'கின் 4-வது மற்றும் கடைசி கட்ட 'லீக்' ஆட்டங்கள் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று 3 ஆட்டங்கள் நடக்கிறது. தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்-பெங்கால் வாரியர்ஸ் (இரவு 7.30 மணி), ஜெய்ப்பூர்-புனே (8.30 மணி), தமிழ் தலைவாஸ்-குஜராத் (9.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.

      சென்னை நகரை மையமாக கொண்ட தமிழ் தலைவாஸ் 6 வெற்றி, 9 தோல்வியுடன் 12 புள்ளிகள் பெற்று 7-வது இடத்தில் உள்ளது. பிளே ஆப் சுற்று வாய்ப்பை பெற எஞ்சிய 3 ஆட்டங்களிலும் தமிழ் தலைவாஸ் வெற்றி பெற வேண்டும்.

      டெல்லி, புனே அணிகள் மட்டுமே இதுவரை தகுதி பெற்றுள்ளன. இன்னும் 6 அணிகள் தகுதி பெற வேண்டும்.

