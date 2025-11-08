என் மலர்
பெண்களின் வேலை நேரம் இரவு 10 மணி வரை நீட்டிப்பு- தொழிலாளர் துறை அறிவிப்பு
புதுச்சேரியில் தனியார் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களின் வேலை நேரம் இரவு 7 மணி வரை என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தொழிலாளர் துறை அறிவித்திருந்தது.
மேலும் இரவு 7 மணிக்கு மேல் பணி முடிந்து வீடு திரும்பும் பெண்களுக்கு தொழிற்சாலைகள் சார்பில் வாகன வசதி செய்து தரவேண்டும் என்று தெரிவித்தது. இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் தனியார் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களின் வேலை நேரம் இரவு 10 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக புதுச்சேரி தொழிலாளர் துறை செயலர் ஸ்மிதா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
1948-ம் ஆண்டு தொழிற் சாலை சட்டத்தில் உள்ள சில கட்டுப்பாட்டு விதிகளை தளர்த்த புதுச்சேரி அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக கடந்த மாதம் 6-ந்தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதில் தற்போது பெண் ஊழியர்களை எந்தவொரு தொழிற்சாலை அல்லது தொழில்துறையிலும் இரவு 10 மணி வரை பணியமர்த்த அனுமதிக்கிறது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் முன்னர் அனுமதிக்கப்பட்ட வேலை நேரம் இரவு 7 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 6-ந்தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புக்கு முன், பெண்கள் இரவு ஷிப்டுகளில் இரவு 7 மணி வரை மட்டுமே வேலை செய்ய முடியும்.
இதன் மூலம், தொழிற்சாலைகளில் இரவு நேரப் பணிகளின்போது பெண்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வேலை தொடர்பான நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்துள்ளது. பணியிடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனைப் பேணுவதோடு, சம வாய்ப்புகளை ஊக்குவித்தல், பாலின சமத்துவத்தை உறுதி செய்தல், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார பங்களிப்பை செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு புதுச்சேரி அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பெண் ஊழியர்களை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எடுப்பதற்கு அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.