      18 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்க கூடாது- கலால்துறை எச்சரிக்கை
      18 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்க கூடாது- கலால்துறை எச்சரிக்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Sept 2025 7:00 PM IST
      • கள், சாராயம் மற்றும் மது கடைகளுக்கு கலால்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
      • மதுபானம் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கலால்துறை எச்சரிக்கை.

      புதுச்சேரியில் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு எந்த மதுபானமும் விற்க கூடாது என கலால்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

      18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்க கூடாது என கள், சாராயம் மற்றும் மது கடைகளுக்கு கலால்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

      உத்தரவை மீறி 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானம் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கலால்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

      மதுபான விற்பனை கலால்துறை சோதனை Alcohol banned Excise Department Notice 
