      Shankar

      பெயர்: சங்கர்

      பிறந்த தேதி: 1963-08-17

      பட்டம்: Shankar

      நடிப்பில்: 32 ஆண்டு(கள்)

      வாழ்க்கை துணை: ஈஸ்வரி சங்கர்

